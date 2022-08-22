Київ атакує пил: мешканцям столиці не рекомендують залишати житло [ Редагувати ]
У Києві спостерігається погіршення якості повітря, жителям рекомендують обмежити перебування на вулиці. Про це повідомила КМДА.
Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.
На лівому березі столиці вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому - 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація - 500 мкг/м3).
Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.
Аби уникнути проблем зі здоров'ям киянам рекомендовано:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, що киян попередили про можливість ракетно-бомбового удару на 31-у річницю Незалежності та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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