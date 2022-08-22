Ворог наступає по всьому фронту, атаки відбиті - Генштаб [ Редагувати ]
Російські війська продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському й Авдіївському напрямках. На Бахмутському напрямку вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 22 серпня.
- На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей .
- На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки.
- На Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки. Завдав авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.
- На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.
- На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
- На Краматорському напрямку в районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.
- На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару по позиціях сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.
- На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.
- На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.
- На Запорізькому напрямку ворог вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ і вогневому ураженні наших підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат. Завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки і Потьомкиного та ракетних ударів по Миколаєву і Затоці.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав втрати українського війська.
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