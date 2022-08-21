На Авдіївському напрямку підрозділи противника мають частковий успіх при наступі у напрямку Лозівський - Піски. На Південнобузькому напрямку ворог має частковий успіх при наступі на Васильки - Благодатне. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 21 серпня.

На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки. На Слов’янському напрямку ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля - Дмитрівка, Пасіка - Богородичне, успіху не мав, відійшов.

ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля - Дмитрівка, Пасіка - Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка - Нова Дмитрівка, Довгеньке - Долина, Сулигівка - Дібрівне та Петропілля - Карнаухівка, зазнав втрат і відступив.

На Краматорському напрямку противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське - Бахмутське, Семигір’я - Зайцеве, Новоселівка - Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське - Бахмутське, Семигір’я - Зайцеве, Новоселівка - Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив. На Авдіївському напрямку ворог невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка, Веселе - Піски, Олександрівка - Мар’їнка. З втратами відступив.

ворог невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка, Веселе - Піски, Олександрівка - Мар’їнка. З втратами відступив. На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське - Побєда.

ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське - Побєда. На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка. На Південнобузькому напрямку противник наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки - Благодатне має частковий успіх.

Нагадаємо, що росіяни методично перетворюють Донбас на випалену землю: репортаж "Інтера" з лінії фронту.