Артилерія, авіація і танки. В районі Пісків на Донеччині - справжній армагедон. У навколишніх селах майже не лишилося живого місця. Та попри це на вцілілих будівлях майорять українські прапори. І кожен синьо-жовтий стяг - це зброя! Що всі ці роки розлючує, але ще більше - лякає ворогів! Саме тому окупанти здирають українські символи в захоплених містах. А воїни та партизани - будь-що намагаються повернути їх на місце! Про синьо-жовтий прапор, який підтримує та оберігає - ексклюзивний матеріал нашого воєнного кореспондента Стаса Кухарчука.

Селище Первомайське, всього в кілометрі звідси багатостраждальне село Піски. Саме цей напрям вже понад місяць рашисти намагаються прорвати, аби якнайшвидше вийти на трасу у бік Покровська. Весь цей час неймовірними зусиллями українські воїни тримають оборону.

Серед підрозділів, які боронять Піски - добровольці. Ними командує Володимир Регеша, у побратимів він має псевдо "Санта". З позиції на позицію вже котрий місяць командир перевозить із собою колекцію дитячих малюнків з прапорами, тризубами та побажаннями швидшої перемоги - для нього вони важливі.

Подивись, дитина малювала сама. Купа пістолетів під українським прапором стріляють в російський прапор …ну це ж …все крапка, що ще треба.

Якщо не прапори, то хоча б жовто-блакитні стрічки, шеврони чи браслети на передовій скрізь. На відміну від Збройних сил, добровольці не мають українського пікселя, одягнуті в британський, чи німецький камуфляж, а жовто-блакитна позначка на ньому слугує ідентифікатором свій-чужий.

Не столько чужой, сколько …ну в этом символе вся душа, как говорится …вся душа истории нашей.

Добровольці Санти мінометним вогнем підтримують нашу піхоту на околицях Пісок. Росіяни тиснуть і пекельної роботи в бійців вдосталь. У хлопців різна форма, різне світосприйняття, думки та обов'язки - але бажання одне на всіх - захищати рідну землю.

Позивний "Циган", доброволець:

Зараз вони прийшли "освобождать" і що роблять? - вбивають дітей мирних, жінок мирних гвалтують …я відчуваю несправедливість, прийшов сюди та воюю …хоча маю займатись чимось іншим.

Від спротиву українських вояків росіяни скаженіють. В районі Пісків справжній армагедон - працює артилерія, авіація та танки. Здається, що в навколишніх селах вже не лишилось живого місця. Будинку культури Первомайського пощастило вціліти, на ньому майорить синьо-жовтий стяг. Володимир тішиться цим, адже прапор - теж зброя.

Володимир Регеша, командир добровольчого підрозділу:

Поруч країна рабів. Раби вільних не люблять - от і все. А це (прапор) наш символ. Недаремно вони його бояться і намагаються принизити, не розуміючи, що це не приниження - це приниження їх …тому так - це зброя.

Героїчна оборона Пісків триває і відступати наші захисники не збираються … Вони впевнені, український прапор майорітиме тут завжди.