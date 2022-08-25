На Центральній площі Чернівців вшанували пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи рідну землю [ Редагувати ]
Головне державне свято відзначили і на Буковині, регіоні, котрий з початку війни прийняв сотню тисяч вимушених переселенців, звідки щодня надходять тонни гуманітарної допомоги в міста, котрі героїчно обороняються від російської навали. Традиційно на Центральній площі Чернівців вшанували пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи рідну землю, молебень за героїв-захисників провело і духовенство краю. Більше подробиць від Ольги Лучек.
Він скромно стоїть у натовпі, з тактичним рюкзаком на спині і кашкетом у руці. Худорлявий, трохи втомлений. Це - Сергій. Хлопець з 2018-го року захищає рідну землю. Зараз повернувся з Харківщини, у запеклому бою з ворогом воїн отримав осколкове поранення. Прийшов, аби віддати честь загиблим побратимам.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
На даний час знаходжуся в тилу, проходжу реабілітацію, сьогодні прийшов уважити всіх полеглих захисників. Прийшов через любов до держави, щоб в цей момент єднання української нації бути з усіма, зустріти святий день Незалежності України, не треба боятися орди, орда вона тільки в розмірах велика, а по своїй суті вона є нікчемною. Морально вони слабкіші, тому що вони не на своїй землі, і вони за це отримують і отримують сповна.
Пані Тамара тримає квіти. Вона також прийшла подякувати героям, котрі щодня в окопах, під ворожими обстрілами, ризикуючи життям захищають нас від російської навали.
Тамара Мінченко, жителька Чернівців:
Ці квіти подарую воїну, я щоденно пишу їм, чекаємо їх з перемогою, і всіх живими і щоб ні одна мати не плакала за своїм сином.
І хоч ворог усіляко намагався зіпсувати настрій українцям цього святкового дня, дух незалежності і свободи йому не зламати - переконані буковинці.
Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:
Неодмінно перемога буде за нами, але цю перемогу ми повинні вибороти і дійсно цією перемогою наша Україна повинна ввійти можливо в коло сім'ї європейських народів, це буде символ нашої незалежності і відданості тим ідеалам, за які боролися навіть наші предки багато років.
Учасники урочистого зібрання поклали квіти до Стели Героїв, які загинули за незалежність України. Разом із представниками духовенства помолилися за Україну та нашу таку очікувану Перемогу.
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