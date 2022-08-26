У Запоріжжі ввечері 26 серпня пролунали сильні вибухи. Російські війська обстріляли околиці обласного центру з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста близько восьмої години вечора - це відлуння вибухів, що сталися за містом. За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ.

Два удари окупанти завдали зі сторони Василівського району, ще чотири удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив про роботу ППО біля обласного центру. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила 26 серпня, що влада готує часткову евакуацію з прифронтових районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.