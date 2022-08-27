Повнопривідний автомобіль, надійний сам по собі

Волонтери, бізнес, благодійні організації, діти та дорослі збирають гроші на автівки для Збройних Сил України. Найбільше потрібні - позашляховики та пікапи. І женуть їх, як правило, з-за кордону. Транспорт доїжджає на фронт, і звідти вже не повертається.

Про розхідний матеріал, що натомість рятує життя - розкаже Богдан Вербицький.

Логістичний виклик російсько-української війни!

Ну такі машини - це мобільність підрозділів.

Забезпечувати бійців транспортом взялись усією країною. Приганяють з-за кордону...

Я кажу: "Давайте будемо робити машини, і будемо відправляти машини".

... І доводять до ладу. Від фарби...

Гілочку от так приклали і фарбуємо.

... до - каркасу!

"На колеса" українську армію пересаджують усією країною. Машини шукають усюди; переобладнують та відправляють у підрозділи. Проте навіщо солдатам стільки "ексцивільних" автівок?

Тут бачите - кусок фанери замість скла. Ну і кришу так вигнули. Вікно тільки вчора вставили, дзеркало теж. Одної фари немає. Хоча, в принципі, нам там світло і не потрібно.

Там - це на передовій. Цивільну автівку (в народі такі називають "пиріжок"), переобладнали ще на початку повномасштабного вторгнення. У лютому. Машину пофарбували та затонували вікна. На "передку" транспорт служить майже пів року. І для таких авто це - рекорд.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Ну середній строк життя таких автомобілів від трьох днів до місяця. Десь так. Ну може буває повезе десь трохи й довше поживе. А так, ну довше вони не живуть. Вони або ламаються, або попадають під обстріли. А після обстрілів - це решето, а не автомобіль.

Приблизно, як цей "Мерседес". Богдан показує наслідки артилерійського обстрілу українських позицій. Результат: мінус один позашляховик.

"Мерседес МЛ" прослужив три дні. Почався артилерійський обстріл і він потрапив під обстріл. Посікло двигун, ну лобове і двигун. Повністю. Я так розумію, що просто побачив ворожий дрон, автомобіль і начали насипати в ту посадку.

Та попри короткий вік, такі автівки на передовій потрібні. По-перше - мобільність. Машини (а надто - позашляховики) влітку проїдуть усюди. По-друге - швидкість (броньований транспорт і повільніше, і гучніше). А ще авто часто використовують для евакуації поранених. Так. Позашляховики та пікапи на фронті - розхідник. Але від нього залежить життя.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

На батальйон, ну мінімум, автівок 20. 15-20. Це було б дуже шикарно. А в середньому на роту… ну принаймні 3-4 автомобілі. Це було б шикарно.

Багато автівок не проходять іспит фронтом. І річ не тільки в обстрілах чи поганих дорогах.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Ти їдеш-їдеш і на ходу в тебе на ямі лопається рама. В нас був "Мітсубісі л 200", візуально він був у гарному стані, але рама… ну роки своє взяли. Рама була гнила і вона тупо згнила.

Ну вона дотягнула до кущів, усі випригнули та й пішли пішки.

Декілька кілометрів. А чи не підведе цей - новий позашляховик? Пробіг невеликий, багажник - чималий.

Такий багажник, в першу чергу, слугує для евакуації поранених. Тому що немає змоги вести поранених. Поранення ж є різні. А тут можна й лежачи довести людину.

Це "британець". Після "пригону" в Україну, спершу перевіряють технічний стан...

А вже потім - Зовнішній. Автівку "замаскували".

Позашляховик, на якому Богдан вирушить на передову, передала Регіональна Газова Компанія. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на фронт поїхало сотні джипів, пікапів і мікроавтобусів.

Газорозподільні компанії під брендом РГК передали більш ніж 200 автомобілів, які зараз боронять нашу землю на всіх фронтах, Збройним силам України. Зараз до свята ми передаємо 17 одиниць техніки й продовжуємо цю програму. Півтори тисячі співробітників мобілізовано. І воюють вони теж на всіх фронтах. З усіма маємо зв'язок. Це більш ніж 30 військових частин.

Автівки лагодять, фарбують та передають майже у всіх регіонах країни.

Наш колектив чергове відправив одноденний заробіток на закупівлю автомобілів. Ми хочемо, щоб цей крок свідчив про те що ми на своєму місці на економічному фронті, і ви на своєму місці, як військові робите все, щоб наблизити перемогу і ми віримо в те, що Україна переможе.

Повнопривідний автомобіль, надійний сам по собі. Він відправиться в донецькому напрямку, в гарячі точки для виконання бойових завдань.

Щоб їх виконати, потрібні не лише автівки. Дрони, безпілотники, тепловізори. Та навіть ті ж таки бронежилети та каски. Цього необхідно багато. Ще й, як то кажуть, "на вчора". І країна це забезпечує. Тобто люди: волонтери, діаспора, бізнес. Бо ми всі і є країна.