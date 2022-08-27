На Харківщині ворожий снаряд влучив у трактор, тракторист загинув [ Редагувати ]
На Харківщині минулої доби ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
В Богодухівському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.
Нагадаємо, наприкінці липня на Харківщині трактор підірвався на міні, тракторист загинув. 18 серпня аналогічний інцидент стався на Київщині.
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