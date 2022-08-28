Допомога аграріям! З першого вересня малі сільгоспвиробники, що найбільше постраждали від військової агресії рф, почнуть отримувати державну фінансову підтримку. Півтора мільярда гривень на це дав Євросоюз. А українські посадовці обіцяють - підтримку фермерам надаватимуть без звичної бюрократичної тяганини. Про те, як аграрії переживають часи війни та як і де отримати гроші на підтримку агробізнесу - наш наступний сюжет.

Майя, в тебе зараз канікули? - Так. - А чи допомагала ти батькові отут по аграрним питанням? - Допомогала. - А що робила? - Дивилася з ним поля, перевіряла, чи здорові кавуни?

Кавуни на фоні соняшників і сосен. Це поля одного з фермерських господарств на Київщині. Тут вирощують зовсім не традиційні для цих широт теплолюбні сільгоспкультури - кавуни…

Збираємо вже кавун, коли кінчик цей буде не зелений, а він вже буде сухий Тоді ми розуміємо, що кавун спілий, зрілий, солодкий.

А ще - кримську обліпиху.

Ось такі ягідки обліпихи, смачні.

Цей район був під окупацією рашистів до 15 квітня, розповідають співзасновники підприємства. А тому за посівну - взялися пізно.

Вадим Філоненко, співзасновник агропідприємства:

Господарство не зразу оговталось, дуже допоміг кредит від держави безпроцентний, що Ощадбанк видавав…

Розграбовані, пошкоджені ворожими снарядами… Цьогоріч багато господарств у районі не змогли нормально працювати - розповідає Вадим.

Вадим Філоненко, співзасновник агропідприємства:

Пособирали окупанти всі трактора, це в Броварському районі, закидали їх - чи річка то, чи канава була - вони туди всю техніку спресували й по ній їздили.

Частину техніки пошкодили, постріляли колеса, поламали, з території були вивезено всі горюче-смазочні матеріали.

Було вкрадено зерно, хоча більшу частину наші працівники встигли роздати місцевим жителям для того, щоб ті мали змогу прогодувати худобу, курей, качок, частина людей на муку перемолювала - хліба не було, світла не було, зв'язку не було.

Вадим раніше працював у податковій, його колега, Сергій, у банку. П'ять років тому друзі вирішили перейти в агросектор. Та, крім традиційних культур - соняшника, кукурудзи, ячменю та ріпаку - проекспериментували з вирощуванням кавунів та обліпихи.

Сергій Леонов, співзасновник агропідприємства:

Вирішили: а чому б ні, чому б не спробувати? Чотири роки поспіль у нас тут в Київській області була Сахара, земля - піщаний ґрунт.

Торік - перший кавуновий урожай приємно здивував. Експериментатори виростили навіть 15-килограмові екземпляри!

Тобто за розмірами херсонським… - Не поступалися. А за логістикою. Поки кавун приходить до нас із Херсона проходить 3-4 тижня… А в кавуні дуже важно, щоб він був з грядки, з поля. Тоді він сочний, плотний.

Цього року площі під кавуни господарі вирішили збільшити вчетверо. Втім трохи підвела погода.

Сергій Леонов, співзасновник агропідприємства:

Врахували все, але не змогли врахувати, що ми не зможемо включити сонце … Рік важкий для кавуна по країні: дощі й недостатність сонця і температури для нього дуже критично, в цьому році ми маємо набагато слабкіший кавун, ніж в минулому, адже в минулому була температура 30 плюс, та температура, яку любить кавун.

А згодом з’ясувалося, що кавунами люблять поласувати ще й місцеві зайці та ворони.

От бачимо на кавуні такі сліди, це заєць надкусив його і в такому випадку кавун пропаде, і таких кавунів пропадає на цьому полі десь дві тонни. І дуже багато прилетіло ворон, вони теж кавун обожнюють находять самий спілий, самий великий.

Але від вирощування солодких ягід фермери не відмовилися. Тим більше в умовах, коли Україна втратила постачальників з окупованих територій на півдні й змушена споживати імпортні кавуни. Що ж до обліпихи, то перший врожай із цього саду, висадженого три роки тому, буде лише наступного року. Восени цей сад господарі мають намір збільшити вдвічі.

Сергій Леонов, співвласник агропідприємства:

Отримали суму в районі мільйона гривень … Кошти підуть на закупку саджанців.

І все це завдяки державному гранту на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Український уряд, за підтримки міжнародних партнерів, із першого вересня розпочне фінансові виплати малим агровиробникам, які найбільше постраждали від військової агресії росії. Для отримання коштів потрібно зареєструватися на новій електронній платформі "Дар".

У кожного свій фронт. У той час, як захисники боронять нашу землю, аграрії України б’ються за врожай і зараз їм, як ніколи, потрібна підтримка. Відстежити інформацію про доступні державні та міжнародні програми, зібрати та відвезти документи - це час, якого аграрію завжди бракує. Державний аграрний реєстр, або "Дар" - це нова онлайн платформа від Міністерства аграрної політики. Будь-який агровиробник, малий чи великій, може зареєструватися та подати заявку на підтримку буквально у кілька кликів. Жодних паперів та інстанцій.

Електронна система повідомлятиме користувачів про нові програми фінансової підтримки агросектору. Жодної бюрократії та паперової тяганини не буде, обіцяють чиновники.

Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України:

Держава завжди питала у фермера документи, які сама має. Тобто це типовий список документів, але й фермеру доводилося його постійно збирати й навід такого потрібно відходити і "Дар" вирішує цю проблему. Все це забирало час у фермерів. Не тільки час, а й бажання брати участь у програмах підтримки.

Тисячі аграріїв по всій країні, сподіваються, що завдяки підтримці держави та міжнародних партнерів їм вдасться відновити повноцінну роботу навіть в умовах війни. І навіть розвинути виробництво. Вірять у це, зокрема, й герої нашого сюжету.