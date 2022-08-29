У Херсонській області російські окупанти намагаються звести понтонну переправу через річку Дніпро впритул до Антонівського мосту, який раніше вивели з ладу ЗСУ.

Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки Planet Labs.

Вони розповіли, що станом на 27 серпня ворожим військам вдалося збудували 620 метрів переправи - майже до середини мосту.

Перші ознаки будівництва переправи були зафіксовані 19 серпня.

До слова, про плани російських окупантів 23 серпня розповіли у британській розвідці. Тоді було наголошено, що понтонна переправа буде мішенню для ЗСУ.

"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромом", - вказали розвідники.

Фото: Супутниковий знімок Антонівського мосту / "Схеми"