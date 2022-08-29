Окупанти будують понтонну переправу через Дніпро впритул до Антонівського мосту (фото) [ Редагувати ]
У Херсонській області російські окупанти намагаються звести понтонну переправу через річку Дніпро впритул до Антонівського мосту, який раніше вивели з ладу ЗСУ.
Про це повідомляють "Схеми".
Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки Planet Labs.
Вони розповіли, що станом на 27 серпня ворожим військам вдалося збудували 620 метрів переправи - майже до середини мосту.
Перші ознаки будівництва переправи були зафіксовані 19 серпня.
До слова, про плани російських окупантів 23 серпня розповіли у британській розвідці. Тоді було наголошено, що понтонна переправа буде мішенню для ЗСУ.
"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромом", - вказали розвідники.
Фото: Супутниковий знімок Антонівського мосту / "Схеми"
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