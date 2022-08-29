Герої Карачуна: як мешканці села Лісний Хлібичин згадують загиблого добровольця? [ Редагувати ]
Пам'ять ніколи не згасне. І ми, українці, навіки запам'ятаємо ту ціну, яку нам довелося і доводиться платити за нашу свободу. Сьогодні День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Дату ще три роки тому запровадив президент Володимир Зеленський і збігається вона із роковинами Іловайської трагедії.
Саме у ці серпневі дні, вісім років тому, був пік боїв за Донецьк. Тоді підрозділи ЗСУ потрапили в оточення російських військ і зазнали найбільших втрат. Сотні загиблих, зниклих безвісти та взятих у полон. До сьогодні невідома точна кількість вбитих. Слідство триває. А винні у кривавій бійні досі не названі й не покарані.
Наша наступна історія про воїна, українського правоохоронця і спецпризначенця Володимира Лисенчука, який у 2014 му віддав своє життя за вільну Україну. І родичі чоловіка досі шукають відповіді.
Минуло вже вісім років, а пані Марія і досі не може повірити, що її сина Володимира - немає. До могили приходить ледь не щодня.
Марія Лисенчук, мати загиблого спецпризначенця:
Мені здається, що він є, що він живий. Що він прийде, що я йому все порозказую. Не віриться і по сьогодні, що немає. Може тому, що ми не бачили як він загинув.
Володимиру назавжди двадцять дев'ять. А його ім'я вже закарбоване в історію України, як захисника, котрий одним із перших з Прикарпаття у 2014-му поїхав на Схід захищати країну і віддав за неї своє життя.
Біль притуплюється, але вона відновлюється як лиш почую що десь когось привезли. І все повертається до пам'яті, якби сьогоднішній день було.
Володимир ніколи не обирав простих шляхів, пригадує мама. Після служби в армії - марив роботою в органах внутрішніх справ. І за пару років із рядового інспектора тоді ще міліції - доріс до спецпризначенця. У 2014-му, коли на Сході почалася "неоголошена війна" - без вагань із побратимами по службі - вирушив на передову. Не зупинили його, каже пані Марія, ні cтан здоров'я - він за пів року до цього переніс складну операцію, ні двоє маленьких дітей.
Марія Лисенчук, мати загиблого спецпризначенця:
Вони малюсінькі були - вісім місяців і п'ять років. Такі буди його слова, а як я можу інакше поступити, хлопці їдуть і їду я.
І він поїхав …. Спочатку в Ізюм для охорони громадського порядку. Звідти його перекинули в Слов'янськ - з якого в 2014 році й розпочалася війна. Бойовики захоплюють місто. Саме там відбулися перші бої між українськими захисниками й російськими диверсантами, котрі разом із бойовиками так званої ДНР у квітні окупували місто. Українські військові змогли відновити контроль над горою Карачун поблизу Слов'янська, де стояла телевежа. Підрозділ Володимира забезпечував захист цієї стратегічної вершини від бойовиків, які її штурмували й регулярно обстрілювали з мінометів.
Марія Лисенчук, мати загиблого спецпризначенця:
Вони охороняли телевежу. І він каже - мамо буде війна. А я - та не може бути. А він побачиш. Це стали пророчі слова. Але перемога буде. І він тоді казав - ми мусимо перемогти…
Але Володимиру не судилося її побачити. Двадцять дев'ятого травня 2014-го - він загинув.
Це кадри останніх хвилин військово-транспортного гелікоптера, на якому Володимир, інші бійці та генерал-майор Сергій Кульчицький мав повернутися додому на ротацію. Екіпаж Мі-8 Нацгвардії саме набирав висоту поблизу блокпоста на горі Карачун, коли бойовики поцілили у вертоліт із зенітно-ракетного комплексу. Загинули дванадцять воїнів - разом із Володимиром Лисенчуком і ще п'ятьма прикарпатцями. Всі вони нагороджені орденом "За мужність" I ступеня ….посмертно.
Олеся Шевченко, подруга дитинства загиблого військовослужбовця:
Наскільки він любив нашу країну (плаче) просто він, знаєте, як би з маленького готувався. Він здається готувався сам десь на підсвідомому рівні. Він би не міг тут сидіти, він навіть не думав, навіть не вагався, завжди казав - я йду туди, аби вони не прийшли сюди.
Олеся - подруга дитинства. Каже - всі ці роки на день народження Володимира вони з друзями збираються за великим столом - і згадують про нього. А сама дівчина і досі зберігає в телефоні його номер мобільного.
Олеся Шевченко, подруга дитинства загиблого військовослужбовця:
(плаче) Не можу, це то найменше, що ми можемо віддати нашим героям, які віддали за нас своє життя. Навіть приїхати до його мами - це для мене дуже велика честь. Тому що я знаю, що він любив свою маму і хто приїде, його ж нема, він не може прийти. Тому ми всі друзі героїв, ми мусимо пам'ятати їх і ніколи не забувати - це наш обов'язок і поклик серця кожного.
Шанують пам'ять героя і земляки. В селі Лісний Хлібичин Володимиру встановили пам'ятну стелу, та планують назвати його іменем вулицю, де він жив.
Михайло Остапюк, друг загиблого військовослужбовця:
Це стела зроблена в пам'ять його, як загиблих тих хлопців, які одні із перших віддали життя за нашу незалежність. І громада спорудила цей пам'ятник в честь першого загиблого нашого воїна за незалежність нашої держави.
За ці роки список героїв в селі збільшився… в україно-російській війні загинули ще троє односельців Володимира. А ще декілька десятків нині воюють на передовій.
Марія Лисенчук, мати загиблого військовослужбовця:
А хто як не вони. Звичайно боляче, ну а як далі. Інакше не може бути. Ну хто має топтати нашу землю …біль не забувається, але мусять захищати. І діти не даремно гинуть. Це війна. Діти наші не даремно гинуть. Ми все життя боремося проти росії. Але перемога буде.
по темі
Він мріяв відвести доньку до першого класу, але його життя обірвав ворожий снаряд. Прикордонник Микола Ткачук із військовими колегами прокладали маршрут евакуації з Донеччини й потрапили під обстріл.
Розчарування висловили у вітчизняному МЗС щодо позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні. Деніз Браун - дуже двозначно прокоментувала терористичну атаку на Чаплине, коли росіяни ракетами вбили 25 людей. Координаторка ООН закликала сторони "дотримуватися міжнародного права".
Цивільну автівку (в народі такі називають "пиріжок"), переобладнали ще на початку повномасштабного вторгнення. У лютому. Машину пофарбували та затонували вікна. На "передку" транспорт служить майже пів року. І для таких авто це - рекорд.
Це і зброя, і інструмент пошуку позицій противника. Завдяки дронам, наші бійці першими бачать ворожі засідки, а в момент удару саме ці апарати документують філігранне знищення противника українськими артилеристами.
Торік британський уряд заявив про плани скоротити чисельність армії - з 82-х до 72-х тисяч військовослужбовців. Навіть попри війну в Україні - міністерство оборони від своїх планів не відмовляється.
Зірковий лікар. Так кажуть про стоматолога Романа Рожка, який працює у Дніпрі, і до якого на прийом часто-густо записуються багаті й знамениті. Тепер він приймає тих, хто на передовій виборює у ворога перемогу для України.