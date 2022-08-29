У Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів [ Редагувати ]
В окупованому та знищеному Маріуполі сили опору висадили в повітря ворожий патруль: один загарбник загинув, інший втратив ногу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вночі близько другої ночі в районі вул. Коцюбинского, 5 підірвано патруль окупантів. Патруль "приманено" спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються "азовці". Підсумок - один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном.
Чиновник зазначив, що загарбники вибухнули на власних мінах, яких багато в цій зоні, і сапери їх ігнорують.
Найбільш пікантна деталь - окупанти підірвались на власних мінах, яких безлич в тій зоні і спери її ігнорують. Доігнорувались, а ми скористались.
Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти активізували підготовку до "псевдореферендуму". За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.
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