В Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Маріуполі намагалися вбити гауляйтера Костянтина Іващенка.
Про це повідомляє в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.
"В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок", - написав він.
Раніше Андрющенко писав, що так званий "мер" Маріуполя на зустрічах з маріупольцями заявляв, що місто нібито збираються приєднати до Ростовської області рф.
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