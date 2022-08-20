У Маріуполі намагалися вбити гауляйтера Костянтина Іващенка.

Про це повідомляє в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок", - написав він.

Раніше Андрющенко писав, що так званий "мер" Маріуполя на зустрічах з маріупольцями заявляв, що місто нібито збираються приєднати до Ростовської області рф.