Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, застосувавши артилерію. Про це повідомляється у Facebook голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За ніч і ранок зафіксовано 20 прильотів.

Близько першої години ночі по території Краснопільської громади окупанти випустили 6 снарядів з САУ. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Також з восьмої ранку по Великописарівській громаді було зафіксовано 14 прильотів з артилерії.