Зафіксовано 20 прильотів: окупанти вдарили по Сумській області [ Редагувати ]
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, застосувавши артилерію. Про це повідомляється у Facebook голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За ніч і ранок зафіксовано 20 прильотів.
Близько першої години ночі по території Краснопільської громади окупанти випустили 6 снарядів з САУ. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.
Також з восьмої ранку по Великописарівській громаді було зафіксовано 14 прильотів з артилерії.
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