На Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта, якого призначили "начальником ДАІ" [ Редагувати ]
На окупованій Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта, якого росіяни призначили "начальником місцевої чергової частини ДІБДР (ГИБДД). Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
В автомобілі знаходився сам "поліцейський", а також його дружина та 7-річна дочка.
За попередніми даними, вибух радіокерованої бомби, начиненої рубаними цвяхами, стався близько 8 ранку на Паровозному провулку в той момент, коли там проїжджав SEAT 38-річного майора Снєшина.
Внаслідок вибуху машина отримала різні пошкодження, але ніхто з пасажирів не постраждав.
Вибух колаборанта підтверджує ТАСС і мер Мелітополя Іван Федоров.
Нагадаємо, що 29 серпня на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього народного депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.
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