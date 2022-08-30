На окупованій Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта, якого росіяни призначили "начальником місцевої чергової частини ДІБДР (ГИБДД). Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

В автомобілі знаходився сам "поліцейський", а також його дружина та 7-річна дочка.

За попередніми даними, вибух радіокерованої бомби, начиненої рубаними цвяхами, стався близько 8 ранку на Паровозному провулку в той момент, коли там проїжджав SEAT 38-річного майора Снєшина.

Внаслідок вибуху машина отримала різні пошкодження, але ніхто з пасажирів не постраждав.

Вибух колаборанта підтверджує ТАСС і мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, що 29 серпня на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього народного депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.