Комунальники заметушилися лише після того, як батьки виклали у соцмережі відео укриття в жахливому стані.

Дедлайни зірвані, навчальний процес під питанням. У Червонограді, це на Львівщині, школи досі не визначились, в якому форматі проводитимуть уроки. І це напередодні 1 вересня. За три місяці літа тамтешні освітні заклади не підготували укриття. Що заважало? І що кажуть батьки школярів щодо такої підготовки? Вікторія Балицька розкаже.

Батьки старшокласників Червоноградського ліцею ведуть нас у найближче укриття, де в разі повітряної тривоги ховатимуться їхні діти. Приміщення вражає з порога. Тут темно, смердить нечистотами, а під ногами суміш пилюки із камінням. Замість лави - брудний унітаз посеред кімнати.

Ну це не туалет, бо тут би мав би розміщуватися клас. Отут, отут. Як дитина має йти в туалет при всіх, ну це невідомо. Жодної лавочки в укритті ми не бачимо, ми бачимо вікно, чорні обгоріли стіни.

Це вже інше укриття - теж для учнів ліцею. Тут комунальники поспіхом білять стіни.

Комунальники заметушилися лише після того, як батьки виклали у соцмережі відео укриття в жахливому стані.

Людмила Лахман, мати старшокласниці:

Стан жахливий, по сходах зійти важко, стіни чорні, мокро, сиро. В одному з приміщення на підлозі вода засипана тирсою.

Директор ліцею, учнів якого мають водити у ці укриття під час повітряних тривог, пояснює: заклад має сховище, але воно надто маленьке для 800 учнів. Тож вирішили використовувати підвали найближчих житлових будинків. Але чи ходитимуть туди - рішення ще немає.

Наталія Запісоцька, директорка Червоноградського ліцею:

Якщо на завтра ці укриття будуть готові, будуть з усіма актами, будуть з санітарним висновками відповідно ми можемо розуміти, що будемо навчаться на очному навчанні. При чому не в очному, а змішаному. Ви зрозумійте, що завести таку кількість дітей в укриття це теж складно.

Як можна привести за один день до належного стану таке приміщення - уявити важко. Але чому цього не робили впродовж літа? Керівник Червоноградського відділу освіти пояснює - підвали житлових будинків не на їхньому балансі, а отже, ремонтувати їх освітяни не можуть, навіть якби хотіли.

Ігор Гомонко, керівник відділу освіти Червоноградської міської ради:

Ні одне наше приміщення не відповідає тому що називається ПРУ, які мала би бути. Це простіші укриття, які використовуються підвальні приміщення, де є вся мережа водо- , теплопостачання. І в любий час може прорватися і може статися проблема.

Підвали будинків, які водночас є укриттями і для мешканців, мали б привести до та ладу та облаштувати комунальники за бюджетні кошти. Але і з цим не склалося. Міський голова Червонограда не може пригадати, яку суму виділено на ремонт укриттів, тож телефонує до підлеглого комунальника.

Андрій Залівський, міський голова Червонограда:

Ще мені скажіть скільки коштів було виділено для вас на ремонт укриттів? І скільки своїх коштів ви залучили для цього ремонту? - На ремонт укриттів там виділяли кошти на придбання лавок, і придбання інвентаря. На ремонт, я не бачив щоб там на ремонтні роботи якісь. -Для біотуалетів виділялися кошти.

Проте ні біотуалетів, ні лавок ми не побачили в укриттях. Як з'ясувалося, це тому, що зарано приїхали.

Андрій Залівський, міський голова Червонограда:

- Коли будуть лавки? - Лавки - проведена закупівля, лавки щоби на цю суму, ну на 800 тисяч лавок, то було проведено закупівлю. Закупівля проведена - є переможець і він виготовляє. З ним договору не заключили, але він вже приступив і виготовляє.

Поки чиновники очікують на лавки, педагогічні ради по школах ще раз зберуться, щоб вирішити, як навчати дітей: онлайн чи офлайн. Обіцяють навіть врахувати думку журналістів.

Ігор Гомонко, керівник відділу освіти Червоноградської міської ради:

Тобто врахують вашу думку і ще раз будуть збори 31 педради, де буде чітко затверджене це питання.

Останнє голосування серед батьків показало, що більшість за дистанційне навчання. І не в останню чергу через стан укриттів.