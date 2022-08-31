Вже завтра в Україні розпочнеться новий навчальний рік. На Рівненщині вирішили перестрахуватися і зробити лише дистанційне навчання у всіх школах, які розташовані ближче, аніж сорок кілометрів від кордону з Білоруссю. Так вирішила Рада оборони регіону. В інших навчальних закладах тривають останні ревізії укриттів. Сніжана Сидорук розкаже більше.

Спальні місця, санвузли, столи для навчання та навіть гральний простір і мультимедійний центр. І все це в укритті дитячого садочка у місті Сарни. Заклад працює ще з травня.

Людмила Потапович, директорка дитсадка:

Це укриття максимально намагалися зробити так, щоб діти, перебуваючи в укритті, під час тривоги не відчували страху і дискомфорту. Тому підійшли трошечки креативно, більш веселіше і облаштували такі куточки і деякі осередки навчальні для того, щоб дитина не просто сиділа під час тривоги, щоб вона могла рухатись.

У цьому укритті чотири просторі кімнати. Тут одночасно можуть сховатися понад дві сотні дітей. А нині його щодня відвідує майже половина. До того ж з вихованцями в сховищі спокійно розміщується зо пів сотні працівників.

Людмила Потапович, директорка дитсадка:

За дві хвилини ми заходим в укриття. Ми провели, знаєте, жорстку таку навчальну роботу з вихователями, як відпрацювати шляхи, хто кудою має заходити, хто з якого входу, якщо на вулиці, якщо в приміщенні, якщо на майданчику.

А це вже одна з найбільших шкіл Сарненської громади. У закладі навчається понад тисячу двісті дітей. Тут роботи в укритті вже майже завершили.

Олександр Назарець, представник підрядника:

Аварійне світло буде витримувати десь від двох до трьох годин, коли буде знеструмлення. Тут будуть повноцінні санвузли, вентиляція в процесі роботи. Використовуєм старі повітропроводи, вріжемся в них вентилятор. Приточна вентиляція буде з вентилятора, а витяжна буде уже природня.

У закладі є два типи укриття. Менші кімнати розраховані на сотню учнів. Таких - чотири. У більшому приміщенні можуть розміститися пів тисячі дітей.

Ніна Тіткова, директорка ліцею:

Укриття оце нове ми розпочали ще весною. Тому що це було як складське приміщення. Нам треба було його розчистити, привести до порядку, а тоді вже почати ремонтні роботи. В старому корпусі ще є на чотириста буде.

Аби всі діти та вчителі змогли розміститися в укриттях, навчальний процес у ліцеї - вирішили проводити у дві зміни. Вже розробили план.

Ніна Тіткова, директорка ліцею:

Шістсот садимо в одну зміну, шістсот - в другу зміну. Дуже хочеться вчитися офлайн. Будем працювати з батьками і з дітьми. Діти вже тоже хочуть. Вже всі скучили за школою.

Бомбосховища на Рівненщині ще облаштовують. Роблять все, аби вони були максимально безпечними. Адже більшість батьків в регіоні хочуть, аби їхні діти отримували освіту офлайн.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Ми не маєм права пропустити третій рік навчання. Ми змушені зайти в освітній процес, щоб покоління було освічене, інтелектуальне і повноцінне. Це дуже важливо.

Рівненщина межує з Білоруссю. І таке сусідство, на жаль, внесло свої корективи в тутешній освітній процес. В регіоні вирішили перестрахуватися і поки не відкривати школи, які розташовані поблизу кордону. Йдеться про сорокакілометрову зону. У ній діти вчитимуться лише дистанційно. Онлайн навчальний рік стартуватиме і в обласному центрі. Поки лише на тиждень, а далі все залежить від того, хто і як встигне підготувати укриття. Бо хоч завтра і перше вересня, а роботи в сховищах ще й дотепер тривають.

Хочемо пошвидшої перемоги і щоб нарешті був мир і була наша Україна.