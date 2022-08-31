Верещук дала прогноз, коли вимушені переселенці зможуть повернутися додому [ Редагувати ]
Українцям, які через війну буди змушені залишити свої домівки, не варто планувати повернення додому до весни 2023 року. Такий невтішний прогноз в ефірі національного телемарафону дала віцепрем'єр-міністер - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Не раджу. І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів. Донецька область, Херсонська, Запорізька, Харківська частина. Хто може, давайте будемо помаленьку планово переїжджати. Переживемо зиму і, дасть Бог, навесні будемо говорити про повернення.
За словами чиновниці, рішення на рівні держави щодо обов'язкової евакуації населення було ухвалено лише для Донеччини.
Щодо інших областей, де не припиняються обстріли та немає можливості відновити подачу води чи газу, то влада на місцях аналізує та розглядає питання про часткову евакуацію.
Наприклад, Миколаїв досі без води. Їм важко. Зараз шукають усі шляхи. На Миколаївщині важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам, усім, хто допомагає. Але ж узимку, як ви розумієте, буде ще важче.
Нагадаємо, що віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила 26 серпня, що влада готує часткову евакуацію з прифронтових районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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