У Twitter з'явиться довгоочікувана функція [ Редагувати ]
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Соціальна мережа Twitter тестує довгоочікувану для користувачів функцію. Незабаром в соцмережі з'явиться можливість редагувати вже опубліковані пости.
Про це повідомляє офіційний аккаунт соцмережі в Twitter.
"Якщо ви бачите відредагований твіт, це тому, що ми тестуємо кнопку редагування. Це відбувається", - йдеться в повідомленні.
Основна ідея полягає в тому, щоб користувачі соцмережі могли виправляти допущені в публікаціях помилки без необхідності видаляти їх разом з уже залишеними коментарями.
Відзначимо, що колишній глава Twitter Джек Дорсі виступав проти впровадження такої функції, вважаючи, що вона дозволить змінювати суть постів заднім числом, і у 2020 році заявляв, що Twitter "можливо ніколи" не додасть функцію.
Крім того, американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який планував придбати соцмережу, проводив опитування на своїй сторінці в соцмережі про можливість редагування постів після їх публікації.
У перші години після публікації повідомлення в опитуванні взяли участь понад 1,5 млн користувачів соцмережі і близько 75% відповіли на питання про введення опції редагування позитивно.
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