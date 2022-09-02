Розпочато виплати пенсій за вересень: коли надійдуть гроші [ Редагувати ]
Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за вересень 2022 року. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Виплати будуть йти за графіком, починаючи з 4 вересня.
1 вересня спрямовано 2,4 млрд гривень на виплату пенсій через АТ "Укрпошта".
У серпні на пенсійні виплати спрямовано 51,4 млрд гривень, у тому числі 10,4 млрд гривень - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,0 млрд гривень - через банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 41 млрд гривень - 100% суми.
За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 25 серпня доставлено 83,1% профінансованої суми.
по темі
В Україні пенсії продовжують підвищувати за графіком виплат, навіть попри те що в крана війна
До кінця 2022 року в Україні заплановано два підвищення пенсійних виплат
Вже у 2023 році почнуть діяти норми прийнятої раніше пенсійної реформи
Пенсійний фонд України (ПФУ) опублікував інструкції, які дозволяють українцям самостійно порахувати розмір своєї майбутньої пенсії
В Україні підготували довідник по виплатах тим, хто втратив рідних, або постраждав унаслідок війни росії