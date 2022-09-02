Суд в Україні заарештував понад 390 залізничних вагонів, які належать підприємствам з Білорусії та Росії. Про це повідомляє Національна поліція України.

У ході досудового розслідування поліцейські виявили майно 8-ми російських та 2-х білоруських підприємств. Йдеться про понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 мільйонів гривень. Наразі на виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт.

Вагони арештували у рамках кримінальної справи щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади в Україні (ч. 2 ст. 110-2 ККУ).

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10 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна Росії та її юридичних осіб в Україні без компенсації вартості.

"Укрзалізниця" розпочали націоналізацію російських вагонів 15 березня. Тоді на українських шляхах їх було майже 15 тис. від 250 компаній. У липні було заарештовано 315 залізничних вагонів з РФ і Білорусі з мінеральними добривами.

Нагадаємо, що СБУ конфіскувала бізнес російської хімічної компанії вартістю 2 мільярди гривень.