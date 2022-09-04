Торф'яні пожежі під Києвом: де триває ліквідація загорянь [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: ns-plus.com.ua
У північній частині Київської області рятувальники продовжують гасіння палаючих торфовищ. Про це повідомляється у Facebook Головного управління ДСНС України у Київській області.
Станом на 8:00 4 вересня триває ліквідація загорянь поблизу сіл Соснівка та лісове Вишгородського району.
Пожежу біля села Дудки Вишгородського району вже ліквідовано.
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