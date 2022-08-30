Іран відправив до Росії першу партію безпілотників, які планується використати у війні проти України. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними американських чиновників, у ході випробувань БПЛА російські військові зіткнулися з численними технічними проблемами.

WP пише, що російські транспортні літаки вилетіли з Ірану 19 серпня. Вони перевозили БПЛА як мінімум двох типів - Mohajer-6 і Shahed. Обидва призначені для ураження радіолокаційних систем, артилерії й інших військових цілей. В адміністрації США стверджують, що загалом Росія має отримати "сотні іранських БПЛА різних типів".

За словами джерел видання, під час випробувань іранських безпілотників у їхній системі було виявлено кілька помилок. З чим саме пов'язані проблеми, не уточнюється.

"Росіяни незадоволені", - заявив журналістам неназваний співробітник служби безпеки однієї з країн, уряд якої відстежував угоду з БПЛА.

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За оцінками WP, Росія має від 1500 до 2000 військових розвідувальних БПЛА. Однак у російських військових "відносно мало ударних безпілотників, здатних точно вражати цілі в глибині ворожої території".

Постачання іранських безпілотників може "допомогти заповнити важливу прогалину у військовій кампанії Росії в Україні", вважає газета.

Про плани Ірану передати Росії кілька сотень безпілотників ще у липні говорив помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За даними Білого дому, офіційні особи РФ щонайменше двічі відвідали аеродром в Ірані, щоб подивитися на роботу бойових БПЛА. Іран це заперечував, російська сторона також не підтверджувала цю інформацію.