Півтисячі інвестиційних проектів у десяти галузях української економіки зібрали на одній платформі і представили у Нью-Йорку. Попри всю складність ситуації і в країні, і в економіці Україна пропонує західним інвесторам починати роботу, не чекаючи закінчення війни. Адже це розмова не просто про гроші, але й про підтримку, щоби вистояти зараз, а згодом -відбудувати країну. Як саме вітчизняні урядовці переконують американський бізнес діяти вже зараз - розкаже наш спецкор Дмитро Анопченко.

Торги Нью-Йорської Фондової біржі сьогодні відкрили українці. Президент Зеленський - дистанційно, і перший віце-прем'єр Юлія Свириденко - особисто, вона зараз у Штатах із візитом. Мета якого - презентувати американському бізнесу нову платформу для залучення іноземних інвестицій: "Advantage Ukraine".

На її стартовій сторінці написано – "Найбільша можливість в Європі з часів Другої світової". А далі - двома мовами, українською і англійською - перелік конкретних варіантів щодо інвестицій: оборонно-промисловий комплекс, металургія, енергетика, інноваційні технології…

Юлія Свириденко, Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Там зібрані у нас проекти на суму 400 мільярдів доларів! Звичайно, що це інвестиційні можливості. Подавалися вони і державою - і приватними інституціями, які шукають партнера для реалізації своїх проектів. І він буде доповнюватися і надалі.

Сам меседж, - що Україна це "найбільша можливість", "найбільший шанс", - обрали влучно. У Штатах багато бізнесменів з верхівки списку "Форбс" із задоволенням розкажуть вам, що розбагатіли, бо ухопили свій шанс, не втратили його. І розмова - що, приходьте, вкладайте гроші, інвестуйте - поки інші цього бояться… Тим, хто не розуміється на американській ментальності, могла би здатися дивною. Але ризикувати, щоб бути першим і отримати найкращі умови - це дуже американська історія. І без камер, неформально, із українською командою цього дня зустрічалися перші особи фірм із гучними брендами. Але і недооцінювати - які ризики несе війна - теж не можна. Вони є, вони значні.

Юлія Свириденко, Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Звичайно, що найбільший острах в іноземного бізнесу є можливі воєнні дії на тій території, яка не окупована, яка вільна від загарбників. І ми сьогодні, коли презентували платформу, частина проектів є і у Східній Україні, і у Західній - на умовно безпечній території… Звичайно, найбільших острах - це військові ризики і ми намагаємосьзнайти механізм правильний для того, щоб страхувати такі інвестиції. І зараз працюємо із нашими міжнародними партнерами для того, щоб такий механізм віднайти.

З тих, хто вже цікавився і розмовляв з українськими урядовцями - і Pfizer, і Bank of New York, і Wells Fargo – "монстри", чиї акції знаходяться у лістингу біржі. І Штати теж дуже правильна країна, щоб говорити з американцями не тільки про заробітки, повернення інвестицій, не лише малювати криві… А й про соціальну відповідальність бізнесу. Говорити прямо, бо США - держава, яка базується у першу чергу на принципах. Головний з яких - свобода. Тому інвестиції в Україну… Так, це ще шанс реально допомогти людям і бізнесу, який перевезли з гарячих точок. Але й можливість зробити куди більше - цю свободу відстояти.

Юлія Свириденко, Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Бізнес розуміє, що той, хто прийде сьогодні першим, - матиме найбільшу користь від реалізації інвест-проектів в Україні. Але … ми про це чуємо на зустрічах - про те, що вони хочуть підтримати Україну, і вони бачать, як відчайдушно Україна бореться за свою незалежність і за ті цінності, які, власне, сповідують і у Європі, і тут, у Штатах.

Тож цей фактор також не можна нівелювати, ним треба правильно скористатися для того, щоб на цьому етапі розказати про умови, і показати рух України в напрямку і дерегуляції, і свободи підприємництва.

Це, власне, те, про що у Нью-Йорку і розмовляли із потенційними інвесторами.