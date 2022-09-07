У прокремлівській партії "Єдиная Россия" заявили про бажання провести псевдореферендуми на окупованій частині України 4 листопада. Таку дату назвав перший заступник голови Ради федерації та секретар генради "Единой России" Андрій Турчак.

Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично.

Перший заступник голови Херсонської облради, голова Херсонської обласної організації "Слуги народу" Юрій Соболевський попросив усіх мешканців Херсона, кому відома достовірна інформація про дії, пов'язані з підготовкою псевдореферендуму, оперативно повідомляти СБУ.

Насамперед інформацію про підготовку приміщень під розміщення виборчих комісій, завезення бюлетенів, формування комісій.

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Про те, що псевдореферендуми у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" можуть відбутися восени, заявили п'ять джерел російського РБК, наближені до адміністрації президента РФ. Як одну з можливих дат вони називали 4 листопада. Прессекретар Путіна Пєсков говорив, що проведення "голосування" неможливе, поки там тривають бої.

Нагадаємо, що президент Зеленський попередив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України поставить хрест на можливості мирних переговорів.