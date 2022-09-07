У Мелітополі підірвали штаб по підготовці псевдореферендуму [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі партизани підірвали штаб руху "Мы вместе с Россией". Про це повідомив член "головної ради" окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов.
Вибух пролунав за адресою вулиця Ломоносова, 234. Дані про постраждалих та загиблих уточнюються.
Забезпеченням роботи штабів "Мы вместе с Россией" займаються Загальноросійський народний фронт та прокремлівська партія "Единая Россия". У місцевих ЗМІ повідомляли, що у штабі займаються підготовкою до проведення псевдореферендуму про "приєднання" до Росії.
Вибухи у Мелітополі підтверджує обраний мер цього міста Іван Федоров:
Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі - це мінус черговий штаб "єдіной росії" у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти.
Раніше Рогов заявляв, що в окупованих Мелітополі та Бердянську спрацювали системи протиракетної оборони (ППО). Він стверджував, що у Мелітополі зафіксували п'ять вибухів, кількість вибухів у Бердянську не уточнювалася.
Нагадаємо, що в Москві запропонували провести псевдореферендуми на окупованих українських територіях 4 листопада.
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