В окупованому Мелітополі партизани підірвали штаб руху "Мы вместе с Россией". Про це повідомив член "головної ради" окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов.

Вибух пролунав за адресою вулиця Ломоносова, 234. Дані про постраждалих та загиблих уточнюються.

Забезпеченням роботи штабів "Мы вместе с Россией" займаються Загальноросійський народний фронт та прокремлівська партія "Единая Россия". У місцевих ЗМІ повідомляли, що у штабі займаються підготовкою до проведення псевдореферендуму про "приєднання" до Росії.

Вибухи у Мелітополі підтверджує обраний мер цього міста Іван Федоров:

Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі - це мінус черговий штаб "єдіной росії" у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти.

Раніше Рогов заявляв, що в окупованих Мелітополі та Бердянську спрацювали системи протиракетної оборони (ППО). Він стверджував, що у Мелітополі зафіксували п'ять вибухів, кількість вибухів у Бердянську не уточнювалася.

Нагадаємо, що в Москві запропонували провести псевдореферендуми на окупованих українських територіях 4 листопада.