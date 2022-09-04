Окупанти почали роздавати повістки жителям Мелітополя [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти в Мелітополі (Запорізька області) почали роздавати місцевим жителям повістки до військкомату.
Про це повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО.
"У тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і змушують воювати за рф", - йдеться в повідомленні.
по темі
Сьогодні, 4 вересня, російські окупанти здійснили кілька спроб штурмів, але ЗСУ не дали їм просунутися
Російські військові на Херсонському напрямку вчора, 2 вересня 2022 року, після удару Збройних сил України по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих
У боях проти російських окупантів загинув ветеран АТО Володимир Прохнич
російська федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи
П'яний російський окупант розповів дружині по телефону про втрати особового складу