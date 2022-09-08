Під Харковом бійці Нацгвардії взяли в полон бойовиків з Луганської області (фото) [ Редагувати ]
Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".
Про це повідомляє Нацгвардія в Twitter.
"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті", - йдеться в ньому.
При цьому бойовиків затримали, коли вони намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів в Харківській області.
💪Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті— НГУ (@ng_ukraine) September 8, 2022
‼️Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "лнр", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів. pic.twitter.com/W2TBFAQxqO
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