Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Нацгвардія в Twitter.

"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті", - йдеться в ньому.

При цьому бойовиків затримали, коли вони намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів в Харківській області.