Великий переполох у Королівстві! Її величність Єлизавета Друга - злягла у своїй літній резиденції у Шотландії. Побути із нею терміново поїхали спадкоємці престолу принци Чарльз та Вільям. Що ж з королевою? Про все, що відомо станом натепер - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Вже очевидно, що це не пересічна недуга. Ситуація значно серйозніша. 96-річна королева не встає із ліжка і перебуває під наглядом медиків. Офіційно повідомили, що лікарі стурбовані станом її здоров'я. А її родина перелякалася настільки, що діти та внуки терміново їдуть до замку в Шотландії - щоби бути разом з Її Величністю. За збігом обставин, у Лондоні якраз перебували принц Гаррі з дружиною Меган Маркл. Вони теж поспішають до літньої резиденції. Слова підтримки монархині надіслала нова прем'єр-міністерка Ліз Трасс, занепокоєння висловили й в парламенті.

Ліндсі Гойл, спікер парламенту Великої Британії:

Я знаю, що говорю від імені усього парламенту, коли відправляю наші найкращі побажання Її Величності королеві. Вона і її родина з нами в наших думках та молитвах в цей час.

Ось останнє фото королеви за вівторок, коли вона призначила новою прем'єр-міністеркою країни Ліз Трасс. Її Величність помітно схудла й опиралася на ціпок. Хоча трималася впевнено, посміхалася і жартувала. До речі, зазвичай, процедура передання влади відбувається у столиці, у Букінгемському палаці. Але, знову ж таки, за порадою лікарів, королева вирішила не подорожувати, залишилася у літній резиденції. Тож Борис Джонсон та Ліз Трасс усупереч традиції поїхали за її благословенням до Шотландії. З минулого жовтня Її Величність скаржилася на проблеми з мобільністю. Все більше її обов'язків перебирав на себе наступник престолу принц Чарльз. Зокрема, він замість монархині відкривав сесію парламенту та виступав із так званою "промовою королеви". Здоров'я Єлизавети Другої сильно похитнулося після смерті її чоловіка принца Філіпа у квітні минулого року.