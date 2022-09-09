Російський олігарх українського походження Михайло Фрідман, який потрапив під західні санкції після збройного вторгнення Росії в Україну, запропонував переказати мільярд доларів українському "Альфа-банку". Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, пропозиція Фрідмана спрямована на те, щоб переконати Велику Британію скасувати санкції, які були запроваджені проти нього.

Неназвані американські чиновники заявили газеті, що ініціатива Фрідмана - одна з тих пропозицій, які бізнесмени, банки та компанії, які потрапили під санкції, таємно роблять владі західних країн, які фінансують відновлення України після російського вторгнення.

Сам Фрідман заперечував, що пропонував послугу за послугу, пише The Wall Street Journal. У МЗС Великобританії заявили, що "не сприяють ухиленню від санкцій".

Український "Альфа-банк" запропонував українській владі дозволити Фрідману переказати на рахунки фінансової організації мільярд доларів зі своїх особистих статків, повідомив голова наглядової ради банку Роман Шпек.

За його словами, ці гроші підуть на фінансування проектів в Україні, пов'язаних з інфраструктурою, охороною здоров'я, продовольчою й енергетичною безпекою.

Шпек стверджує, що український "Альфа-банк" направив свою пропозицію до Національного банку України у червні. При цьому він заперечує, що метою пропозиції було послаблення санкцій.

Як зазначає The Wall Street Journal, для доступу до рахунків та переказу грошей Фрідману знадобиться дозвіл ЄС, а "також Мінфіну США. Хоча мільярдер не перебуває під американськими санкціями, обмеження були введені щодо Альфа-банку".

Серед активів Фрідмана - Альфа-банк, частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group.

Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

У червні "Подробиці" писали, що Фрідман хоче отримати українське громадянство.