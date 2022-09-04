Зруйновану Північну Салтівку в Харкові обов'язково відбудують. До речі, відновлювати саме Харківщину виявила бажання Туреччина. І це не єдина країна, яка допомагатиме Україні відбудовуватись. А хто ще?

Наш наступний матеріал про іноземну допомогу та власну ініціативу у відновленні. Яна Танчак - покаже "до" і "після".

Яна Танчак, кореспондентка:

Цей будинок постраждав під час артилерійського обстрілу ще в березні. Тоді частково була зруйнована сходова клітина з першого по третій поверхи, була і пожежа, пошкоджений весь фасад. Ось так він виглядав тоді. Пройшло пів року і його фактично відбудували.

Будівельники працюють щоденно. За ними пильно стежать місцеві мешканці. Квартира Анастасії саме в під'їзді, який було понівечено найбільше.

Анастасія, жителька пошкодженого будинку:

14 марта, это было все в 5 утра, сестра очень сильно испугалась, мы все выбежали на улицу ну и увидели эту всю картину не очень, которая произошла. Там уже поставили и укрепления, и поставили балки, все делается. Очень сильно хочется домой.

А ці кадри ми показували вам у квітні. Ця 16-поверхівка після обстрілів росіян вигоріла майже повністю, бо снаряд влучив у газову трубу.

Яна Танчак, кореспондентка:

Квартири в цьому будинку перетворилися на суцільне згарище. Але дивом на кожному поверсі вдалося уціліти по одному помешканню.

За чотири місяці будинок не впізнати. Тут зустрічаємо Марію Федорівну. Жінка розповідає - часто приїздить подивитися, як ідуть ремонтні роботи. Її квартира на 11 поверсі.

Марія Федорівна, жителька пошкодженого будинку:

Нас тут не було. Як би ми тут були, нас вже в живих не залишилось. - У вас дуже згоріла дуже постраждала. - Саме більше, як у всіх, саме більше вигоріло все під ноль - навіть не одної вилки ложки не залишилось. Я не говорю вже за щось інше - ні вдягнутися, ні взутися, але найбільш мені дуже шкода бібліотеки - в мене була бібліотека в 600 книг.

Жінка на початку війни зі столиці виїхала.

Марія Федорівна, жителька пошкодженого будинку:

Ось це пожарище застало нас у Полонному, якби вона в пів п'ятого ранку застало нас на 11 поверсі. - Що було б? - Коридор весь горів, в мене сусід задихнувся, сусідка мертва з лівої сторони, горить все - або йди у вогонь, або стрибай з одинадцятого поверху - куди стрибати, нас би не було. Це просто бог нас уберіг, що нас тут не було.

Марія Федорівна вже з нетерпінням чекає, коли знову зайде до себе у квартиру.

Денис, начальник дільниці:

На даному об'єкті вже повним ходом йдуть відновлювальні роботи, вже зроблено сто відсотків стяжка, на підлозі, зроблена малярка по стінах, старт фініш електрична проводка, сантехніка, зараз робиться стояки опалення. В принципі чекаємо далі на двері міжкімнатні, на двері вхідні, вікна вже 80 відсотків на будинку установлені, утеплення фасаду і монтаж ліфтів.

А ще у квартирах зроблять соціальний ремонт. Поклеять: шпалери, лінолеум, пофарбують стелі. Буде і сантехніка.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

В місті Києві постраждало 16 будинків - це там, де були виявлені конструктивні пошкодження, а також ще близько двохсот будинків житлових, де від вибухової хвилі були вибиті вікна. На всіх будинках зараз проводяться роботи - де конструктивні елементи постраждали. А там де вікна вже почали на цьому тижні заміну вікон. Виділено на будинки на всі, 16 будинків - виділено зараз 400 мільйонів гривень, на заміну вікон 200 мільйонів гривень.

Ремонти обіцяють закінчити до зими.

Олександр Акімов, директор КП "Житлоінвестбуд-УКБ":

Є у нас два будинки, де великий обсяг пошкоджень. Вони будуть кінець листопада, можливо на Лобановського - кінець грудня. Там технологічно важки роботи, тому їх неможливо зробити в такий короткий період.

Яна Танчак, кореспондентка:

Макарів на Київщині опинився в окупації в перші дні повномасштабного вторгнення. Тут зруйновані вщент майже шість сотень будинків. Ще кілька тисяч пошкоджені частково. Про це ми робили вже не один матеріал. В цей раз в селищі ми познайомились з тими, хто його повертає до життя.

У центрі Макарова ми знайомимося з чоловіком, на ім'я Кялаш. 30 років тому йому довелося покинути свою рідну країну.

Кялаш, житель Макарова:

Там начался Карабахский конфликт, война. Вот эта, 90-тые годы, думали тогда был Советский союз, тогда никто не спрашивал куда едешь, чего едешь вот я приехал в Украину со своими братьями - тут живем.

Чоловік - місцевий підприємець. У центрі селища в нього є будівля, яку він здає в оренду. Ось так вона виглядала після обстрілів росіян. У неї влучили кілька градів. А такий вигляд - має зараз.

Кялаш, житель Макарова:

Полностью разрушены, два града попались, все сгоревшее было, когда смотрели сразу приняли решение, я принял решение чтобы отстроить - быстро оперативно отстроить. Если какие-то недолики, то поправим все. Вот видите, уже торты тут разные, магазины. Вот Сашин магазин. Тут уже первый этаж есть, второй уже начинает. Жизнь уже возвращается.

Ці кадри облетіли весь світ. Березень - сотні людей ховаються під руїнами мосту від російських обстрілів, переходять річку вбрід, щоб врятуватися.

Яна Танчак, кореспондентка:

Цей міст, який з'єднує Ірпінь та Бучу з Києвом було зруйновано ще на початку повномасштабного вторгнення. І це фактично зупинило наступ на столицю. Але звісно так його лишати не можна, його потрібно відбудувати. І цим обіцяє займатися Туреччина.

Але саму зруйновану частину мосту залишать так, як є - вона стане меморіалом. А поруч уже турецька компанія будує новий міст.

Андрій Кравчук, перший заступник Ірпінського міського голови:

Це буде абсолютно новий міст на чотири смуги попередні терміни були до осені. Але я так розумію, що до осені не вдасться, але роботи йдуть, ви бачите працівників багато, будівельної техніки багато. Роботи ведуться кожного дня. Ірпінська міська рада надала дозвіл навіть на виконання робіт цілодобово і в нічний час незважаючи на комендантську годину - тому що дуже важливий об'єкт і він буде користуватись шаленим попитом. Як і для Ірпеня і для Бучі, для всіх міст-сателітів Київщини, тому що через цей міст сотні тисяч машин в день проїжджають.

Туреччина також допоможе зруйнованій Харківщині. Литва - Бородянці - там, наприклад, відновлять зруйновану школу, а в Ірпені дитсадок, а також відремонтують міст через річку Трубіж. Київщину допомагатиме відновлювати й Велика Британія. Житомирщину - Естонія. Фінляндія - Чернігівщину. Швейцарія відбудовуватиме Одеську область, Ірландія - Рівненську, Канада - Сумську. І цей список можна продовжувати й продовжувати. В України є вже "фаст рікавері плен" - тобто план швидкого відновлення.

Георгій Біркадзе, експерт з економічних та політичних питань:

Второй этап - как раз это будет "фест рековери" - это бытсрое восстановление. В первую очередь будут восставнавливаться дома, которые будут повреждены до 10-ти процентов, чтобы было можно вернуть людей, 6 с половиной миллионов человек, которые выехали за границу. Также туда входят школы, садики - это не только восстановление, это как раз те деньги, которые смогут запустить нашу экономику. Это люди, которые вернутся к нам назад, это капитал, который запустит процессы.

А ще дороги та мости, критична інфраструктура, яка надважлива саме для повернення тих, хто рятувався від війни за межами України.