На околицях Лимана точаться бої - мер [ Редагувати ]
На околицях Лимана, що на Донеччині, тривають бойові дії. Про це повідомив "Суспільному" міський голова Журавльов.
Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати.
Тим самим він підтвердив інформацію, яка раніше поширювалася російськими телеграм-каналами про те, що місто поки що утримується росіянами, а бої йдуть поруч з ним - у Діброво та під Брусівкою.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін записав відео з автомобіля і заявив, що ситуація в Лимані "досить важка".
Ситуация там остается достаточно тяжелой - как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями.
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