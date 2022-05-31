Захоплення росією Лимана, ймовірно, виходить із плану оточення Сєверодонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області. Прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні вони все ж мають.

Про це повідомляє в Twitter Міноборони Великобританії.

За даними звіту, наразі тривають сильні обстріли Луганської області, на околицях Сєвєродонецька, точаться вуличні бої.

"Політична мета рф, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для досягнення цієї мети Росії необхідно буде досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що підрозділи Південного угруповання військ росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

"Прогрес повільний, але успіхи зберігаються. росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує рф йти на ризик в інших місцях", - додають у звіті.