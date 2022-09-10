14 людей, з-поміж них і 3 дітей зазнали поранень під час обстрілу Харкова напередодні. Ворог бив "Ураганами" по середмістю вдень, коли на вулиці було багато цивільних. Люди нарахували не менше десяти прильотів. Пошкоджено дитячий садочок, школу, будинки залишилися без вікон, горіла автозаправка... Подробиці рашистської атаки на мирне місто у репортажі Світлани Шекери.

Серія гучних вибухів у середмісті Харкова пролунала напередодні о 14-й.

Цей чоловік роздивляється залишки снаряду, який впав біля автозаправки.

Костянтин Чернета, житель Харкова:

Обычный прилет, подарок от русского мира. Я только обход сделал, только в вагончик зашел, бах, и всё. И есть. Там и вагончики вывалило, и здесь вот 3-тонный морской контейнер как изувечило. И вот торчит что-то там, что-то осталось там, прямо в земле. Сюда был прилет. И там что-то он рвануло там по соседству.

Від дитячого садочка в середмісті лишилися лише стіни. Вікна повилітали разом з рамами. А на спорт-майданчику - величезна вирва.

Тетяна Олександрівна Олешко, завідувачка дитсадочку:

Ми встигли заховаться, і все посипалось. Вилетіли вікна, стіни, внутрі будівля вже непригодна, мабуть, для використання. Вийшли на вулицю, побачили зруйнований стадіон, який нам збудували три роки назад, і яке було улюбленим місцем і батьків, і дітей. Ніяких військових в закладі не було. Була я і моя колега, працівниця закладу.

Школа також залишилася без вікон.

Оксана Сірко, жителька Харкова:

Услышали взрывов 7-8. Самое ближайшее к нам прилетело снаряд да какой-то. И повылетали окна полностью в школе. Ну у нас люди в основном внутри были, отделались в основном испугом слава богу. Стекла полетели, крышу у нас пробило. Сосну срезало, забор снесло. Вон ворота у нас железные везде валяются. Вот, как видите, осколочки снарядов, железяки, трубы. Денацифицировали нас, теперь убирать.

У приватному секторі - розбиті будинки. Постраждав і Іоано-Богословський храм Православної церкви України. Та попри все, після обстрілу - у храмі відбулося вінчання. Бо любов перемагає смерть - сказали у храмі.