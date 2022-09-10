У суботу, 10 вересня, російські військові обстрілювали Дніпропетровську область, внаслідок чого є серйозні руйнування. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За інформацією Лукашука, вранці російські окупанти обстрілювали Синельниківський район, внаслідок чого постраждало 2 агропідприємства.

"Було пошкоджено 2 вантажівки та трактор, фактично зруйновані гараж та кузня. Зафіксовано прильоти шести ракет "С-300". На місці утворились вирви, завглибшки до 7 метрів", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти гатили і по Марганецькій громаді. Там було пошкоджено 10 приватних будинків, 12 господарчих споруд та газогін разом з лінією електропередач.

"Зеленодольську громаду ворог вдруге обстріляв з "Ураганів". У Великій Костромці пошкоджено 14 будинків та лінія електропередач. Тривають ремонтні роботи", - заявив Лукашук.

В інших регіонах було спокійно, а внаслідок обстрілів жертв та постраждалих немає.