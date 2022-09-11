Затримано екс-начальника СБУ Харківщини [ Редагувати ]
Правоохоронці затримали екскерівника Харківського обласного управління Служби безпеки України Романа Дудіна. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було.
Дудін керував СБУ у Харківській області з березня 2020 року.
29 травня 2022 року Зеленський після поїздки до Харківської області оголосив про звільнення місцевого начальника СБУ.
За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви - правоохоронці з'ясують.
У липні з посади голови СБУ було звільнено Івана Баканова. З того часу в СБУ відбуваються перестановки. 19 липня начальником управління СБУ в Харківській області був призначений Олександр Куць.
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