Як зміниться Велика Британія після смерті королеви Єлизавети? Який політичний вектор для правління обере принц Чарльз і чи матиме він вплив? А також проте, які стосунки чекають на Київ та Лондон? Чи підтримуватимуть й надалі англійці Україну у протистоянні? Про все це розкаже Яна Танчак. Вона поспілкувалася з депутатами британського парламенту, які приїхали на саміт Ялтинської європейської стратегії.

Яна Танчак, кореспондентка:

На наступний день після смерті королеви Єлизавети Другої ми зустрілися у столиці з депутатами британського парламенту, представниками палати громад. Вони приїхали на саміт Ялтинської європейської стратегії. Ми розпитали в них про майбутнє і Великої Британії, і України.

Раді вас бачити. Велика Британія - великий друг України. Дякуємо за вашу допомогу. Весь світ зараз у скорботі з вами через смерть Королеви. Які політичні зміни чекають на Британію, тому що ви зараз маєте і нового короля. І нового прем'єр-міністра.

Роберт Сілі, член парламенту Великої Британії, член Консервативної партії:

Ця втрата дуже гірка. Ми не знаємо іншої країни, тому що ми виросли з нею. Як і весь світ. Це жахливо бачити її смерть. За конституцією ми зараз зустріли нового короля. Королівство перейшло до нього. Що стосується політики - нічого не зміниться, навіть не зважаючи на те, що в нас новий прем'єр-міністр. Наші партії - так, мають різне бачення щодо наших, так би мовити "домашніх" питань". Але щодо України - ми всі одностайно підтримуємо вашу країну.

Стівен Дауті, член парламенту Великої Британії, член Лейбористської партії:

Дуже сумний час для нашої країни - ми втратили королеву. Це втрата для всієї країни. Це була визначна жінка. Вона була на троні 70 років. Але як сказав мій колега - позиція щодо України, її підтримки - абсолютно об'єднана.

Річард Фурд, член Парламенту Великої Британії, партія Ліберальні Демократи:

Дуже велика перевага конституційної монархії, яка є у Великій Британії - це стабільність. Потрібно, аби ця стабільність перейшла від королеви до нового короля. Ми очікуємо, що він, як очільник країни, буде іконою, лідером - тим, ким була для нас багато років королева.

Вам страшно бути тут? Ми зараз чуємо сигнал повітряної тривоги.

Роберт Сілі, член парламенту Великої Британії, член Консервативної партії:

Я був вже тут. Я був в Одесі, і Миколаєві. Я жив у Києві 25 років тому. Я люблю Київ. Мені подобається бути тут. Я люблю цю країну. Це сирена зараз? - подивимося.

Стівен Дауті, член парламенту Великої Британії, член Лейбористської партії:

Ми бачили, що сталося навколо Києва, в тих районах, які були окуповані російськими військами. Там гинули цивільні. Ми маємо розуміти, що це війна в Європі. І Україна відстоює цінності демократії та свободи. І тому Сполучене королівство і багато інших країн разом з Україною в цей час.

Щодо підтримки України. Ми бачимо з вашого боку дуже потужну підтримку. Чи зміниться вона після смерті королеви?

Роберт Сілі, член парламенту Великої Британії, член Консервативної партії:

Смерть королеви - це сумно для нас, але з боку політики вона не мала політичного впливу, конституційного впливу в королівстві. Важливо розуміти, що Україна бореться за майбутнє, за життя - і це єдиний правильний шлях. І це правильно - допомогти зброєю. Ми маємо показати, що робота триває. Наш міністр оборони Бен Волесс та прем'єр-міністр Ліз Трасс були неймовірно чіткі щодо цього. І ми будемо повторювати міжнародній спільноті, що ви потребуєте зброї, щоб закінчити цю роботу. Бо в інакше - миру в Європі не буде.

Стівен Дауті, член парламенту Великої Британії, член Лейбористської партії:

Йде дуже важка зима для Європи і, звісно, для України. Звісно, ми будемо з вами. Вдома у нас будуть дебати, як ми будемо підтримувати людей, бо в них будуть рости платіжки за енергоресурси. І так буде в багатьох країнах Європи, може в них будуть якісь політичні розбіжності щодо цього. Але в жодному разі це не змінить нашу позицію щодо підтримки України. Тому що це війна за свободу, демократію, верховенство права.

Щодо путіна. Хто він зараз для всього світу?

Роберт Сілі, член парламенту Великої Британії, член Консервативної партії:

Жодна країна не ідеальна. В України є свої проблеми - це не ідеальна держава. І потрібно багато робити для прогресу. Але ваш лідер, ваші люди і те, що ви прагнете і що Україна прагне відстоювати. І це таке велике провалля між тим, що демонструє Україна - майбутнє, і тим, що представляє росія - якесь жахливе собаче минуле. І це одна з тих причин, чому ми маємо підтримувати вас.

Хто чи що може зупинити путіна?

Роберт Сілі, член парламенту Великої Британії, член Консервативної партії:

Українці дуже успішні. І через це путін може застосувати ядерну тактичну зброю, і деякі росіяни про це вже говорять. Це ризик. І важко буде рік, може й два. Ми живемо в стані надвисокої загрози - це все зрозуміло. Але ми маємо показати, що Україна здатна завершити цю роботу. Раніше ми постачали зброю, яка тільки допомагала вижити, але не очистити територію від росіян. А саме такої підтримки ви потребуєте.

Стівен Дауті, член парламенту Великої Британії, член Лейбористської партії:

Ми підтримуємо і Зеленського, і всіх українців. Захід, НАТО, ЄС - ми всі маємо працювати над безпекою, захистом, енергетикою. Тому що це все одне ціле. За останні пів року ми побачили, що Україна працює, як частина Європи, частина заходу.

На вашу думку, що світ має робити, щоб ця війна закінчилася?

Річард Фурд, член Парламенту Великої Британії, партія Ліберальні Демократи:

Я вважаю, що світ має демонструвати об'єднаність щодо визначення - хто є агресором у цій війні і хто є жертвою. У Великій Британії ми віримо у верховенство права, ми віримо в територіальну цілісність, і ми, як багато інших, - шоковані тим, що сталося. Але шок від 24 лютого минув швидко і було ухвалене рішення підтримувати Україну.

Чи можливо ізолювати росіян від всього світу?

Річард Фурд, член Парламенту Великої Британії, партія Ліберальні Демократи: