США припинили закуповувати залізо та сталь з Росії [ Редагувати ]
Ввезення чорних металів до США з Росії практично припинилося у липні 2022 року. Це випливає з даних Бюро переписів США, на які звернули увагу РБК. У липні США закупили чорних металів із Росії на $0,6 млн порівняно з $201 млн у червні.
У 2021 році на США припадало 9% постачання чорних металів з Росії. Торік США ввезли чорні метали з Росії на суму $2,77 млрд (у середньому $230 млн щомісяця). У липні 2022 року імпорт російських феросплавів та напівфабрикатів з заліза та сталі, на які припали основні поставки в рамках чорних металів, впали до $0,4 млн і нуля (порівняно з $112,5 млн і $88 млн у червні).
Закупівлі чорних металів знизилися через те, що 7 квітня США позбавили Росію статусу найбільшого сприяння торгівлі. У червні імпортний тариф на сталь та кілька видів сталевої продукції підвищили до 35%.
Також знизилися постачання металів, які не потрапили під санкції та тарифи. Імпорт російських металів з платинової групи (паладій, платина, родій) до США у липні становив $34 млн порівняно $76 млн у червні та $258,5 млн у травні. На Росію припадає майже 40% світових поставок первинного паладію.
Нагадаємо, що 5 грудня країни G7 та ЄС заборонять морські перевезення російської нафти.
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