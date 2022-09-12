У мережі з'явилося відео вчорашнього ракетного удару по ТЕЦ-5 у Харківській області.

А так ТЕЦ виглядала зранку після масштабної пожежі.

Вздовж Дніпра з півночі на південь розташовані три елементи об'єднаної енергосистеми - північна, донбаська та дніпровська енергосистеми, розповів керівник спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Найбільших генеруючих потужностей північної енергосистеми три - Зміївська ТЕС, Харківська ТЕЦ-5 і Кременчуцька ТЕЦ. По Зміївській ТЕС були прильоти в серпні, і тепер постраждав останній об'єкт - Харківська ТЕЦ-5. Це призвело до масштабного блекауту на Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня рашисти випустили по сходу України 12 крилатих ракет, 9 - збила протиповітряна оборона.