Армія - наче змія - пересувається на животі. Ці слова письменника та історика Томаса Карлайла говорять про важливість годувати армію. Втім навіть ті з українців, які не знайомі ані з цим шотландцем, ані з його роботами, не гірше за нього розуміють важливість вчасного і щедрого харчування наших захисників.

Виробництво польових міні-кухонь налагодили волонтери в Одесі. Конструкцію розробили самостійно. І ті вже пройшли випробування у Збройних Силах, тож тепер збирають гроші на матеріал - аби максимально забезпечити підрозділи зручними пристроями. Наші колеги побували у майстерні тож розкажуть докладніше.

Мобільність, компактність та багатофункціональність - головні особливості польової міні-кухні, яку винайшов одеський волонтер Ігор Романов. Зварювальник за фахом почав розробляти ідею з перших днів повномасштабного вторгнення.

Ігор Романов, волонтер-зварювальник:

Я понимаю, в каких ребята условиях и понимаю, Что им надо, и соответственно - обдумав, сделал одну - такую, потом - лучше, лучше - модернизировал, модернизировал - и вот уже дошел до этого.

Майстер показує: польова міні-кухня - збирається та розбирається за лічені секунди. Складається з трьох частин. Є модуль для мангала, окремо - для великого казана, поруч - місце для посуду.

У кого нет казана, а есть кастрюля с плоским дном - мы этот вопрос решили: поставили сюда решетку. То есть кастрюля с плоским дном свободно становится, становится сюда сковородка: ну, если разогреть, подогреть, туда-сюда.

А сам мангал легко перетворюються на піч.

Есть возможность растопить большой костер - хорошо, нет возможности растопить большой костер, но надо быстро что-то подогреть - пожалуйста: вот мангал - под низ подсыпали, подняли на какую тебе нужно высоту - казан греется, кушать варится!

Таких міні-кухонь Ігор відправив у Збройні Сили вже понад півсотні. І навіть під час зйомки сюжету - бійці приїхали забрати ще одну конструкцію. Кажуть: дуже корисна річ.

Весит килограммов пятнадцать, то есть один боец спокойно может перенести, разложить. Казан здесь спокойно влезет на двадцать литров - двадцать литров это можно накормить, я думаю, человек пятьдесят!

Майстер каже: для нього такі слова - найкраща мотивація.

Ігор Романов, волонтер-зварювальник:

Ну, то есть комфорта им немножко туда передать-то как-то надо! Потому что готовить кушать на полу - и готовить кушать, где это быстро, удобно - это ж две большие разницы!

Єдине - зараз катастрофічно бракує металу для виготовлення. Збирати на це кошти Ігорю допомагають одеські волонтери. Але кажуть - останнім часом робити це все складніше.

Кирило Філімонов, представник волонтерського центру: