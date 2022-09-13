Які країни ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян [ Редагувати ]
Країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян росії документи на оформлення туристичних віз.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли.
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