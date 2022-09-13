Ракета компанії Blue Origin Джеффа Безоса спалахнула під час зльоту (відео) [ Редагувати ]
Ракета-носій американської компанії Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса не змогла вивести на суборбітальну орбіту непілотовану капсулу New Shepard з дослідницьким обладнанням. Про це повідомляється на сайті компанії
За хвилину після запуску з космодрому в Техасі, коли космічний човник майже набрав максимальну швидкість, ракета-носій спалахнула. При цьому резервна система безпеки спрацювала нормально, вантажна капсула від'єдналася від ракети і на парашутах спустилася на землю.
Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh— Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022
Цей політ був непілотованим і на борту New Shepard були лише 36 вантажів для досліджень, які були надані науковими та дослідницькими інститутами, а також студентами з різних країн.
Ще два вантажі з обладнанням для досліджень були закріплені на зовнішній оболонці ракети-носія і, найвірогідніше, були знищені під час її падіння на землю.
Це був дев'ятий політ саме цієї ракети-носія і четвертий політ у рамках програми New Shepard 2022 року, причому перший непілотований політ.
З початку реалізації програми New Shepard здійснили шість пілотованих запусків, під час яких Blue Origin підняла на суборбітальну орбіту 31 особу, включаючи космічних туристів. 4 серпня Blue Origin успішно провела суборбітальний політ New Shepard із шістьма туристами на борту. Корабель піднявся на висоту близько 100 км, де пасажири опинилися в стані невагомості.
Вчорашня аварія розслідується Федеральним управлінням цивільної авіації США, і до завершення розслідування всі польоти New Shepard будуть припинені.
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