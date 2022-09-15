У Горлівці майже не залишилось чоловіків [ Редагувати ]
У окупованій Горлівці на Донеччини практично не залишилося чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.
Через попередні "призовні кампанії" та втечу чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей до лав армії так званої "днр", адже у Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.
Чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонщини та відмовились брати участь у бойових діях.
14 вересня про вербування рецидивістів у колоніях Горлівки повідомляв Генштаб ЗСУ.
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