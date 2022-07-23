В окупованій Горлівці на Донеччині стався потужний вибух. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі та викладають фото і відео великого стовпа диму після вибуху.

Вибух стався після обстрілу на території машзаводу. За даними українських військових, там перебували склади боєприпасів росіян.

У місті чутні розриви боєкомплекту. Офіційної інформації щодо вибухів у Горлівці поки немає.