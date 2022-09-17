Прессекретар президента росії дмитро пєсков прокоментував слова президента США Джо Байдена, який попередив москву про наслідки у разі застосування ядерної зброї. У відповідь на запитання про те, чи може Росія застосувати такий вид озброєння, пєсков запропонував прочитати військову доктрину рф.

Читайте доктрину. Там все написано.

У військовій доктрині йдеться:

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В указі президента володимира путіна "Про основи державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування" від червня 2020 року також перераховані умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю:

надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, які атакують територію росії та/або її союзників;

застосування противником ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження по території росії;

вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил;

агресія проти росії з застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

Сили стратегічного стримування російської армії перебувають у особливому режимі бойового чергування з 27 лютого.

Президент Байден попередив, що якщо Москва застосує ядерну чи хімічну зброю, росія стане "найбільшим ізгоєм у світі, ніж будь-коли була". Міністр оборони рф сергій шойгу заявляв у серпні, що планів застосовувати тактичну ядерну чи хімічну зброю в Україні немає.