У кремлі прокоментували застереження Байдена не застосувати ядерну зброю [ Редагувати ]
Прессекретар президента росії дмитро пєсков прокоментував слова президента США Джо Байдена, який попередив москву про наслідки у разі застосування ядерної зброї. У відповідь на запитання про те, чи може Росія застосувати такий вид озброєння, пєсков запропонував прочитати військову доктрину рф.
Читайте доктрину. Там все написано.
У військовій доктрині йдеться:
Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
В указі президента володимира путіна "Про основи державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування" від червня 2020 року також перераховані умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю:
- надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, які атакують територію росії та/або її союзників;
- застосування противником ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження по території росії;
- вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил;
- агресія проти росії з застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.
Сили стратегічного стримування російської армії перебувають у особливому режимі бойового чергування з 27 лютого.
Президент Байден попередив, що якщо Москва застосує ядерну чи хімічну зброю, росія стане "найбільшим ізгоєм у світі, ніж будь-коли була". Міністр оборони рф сергій шойгу заявляв у серпні, що планів застосовувати тактичну ядерну чи хімічну зброю в Україні немає.
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