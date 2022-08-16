США заявили про "готовність американських ядерних сил" [ Редагувати ]
За підсумками успішних випробувань міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка стоїть на озброєнні Військово-повітряних сил США, американська армія випустила заяву про готовність ядерних сил США.
У заяві, яку цитує агентство Reuters, наголошується, що випробування не мають відношення до російського збройного вторгнення в Україні.
У тексті йдеться, що за підсумками випробувань було підтверджено "готовність ядерних сил США та впевненість у смертоносності та ефективності національних засобів ядерного стримування".
Уточнюється, що випробування ядерного озброєння у ВПС США мають рутинний характер і раніше проходили понад триста разів.
4 липня стало відомо, що Пентагон відклав випробування Minuteman III на невизначений термін, щоб уникнути подальшого загострення відносин із Китаєм. За два дні до появи повідомлення про перенесення випробувань на Тайвань прибула з візитом спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, що викликало міжнародний резонанс і різко негативну реакцію Китаю.
Як повідомляли "Подробиці", станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.
Країна-агресор росія має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. Третє місце у Китаю - 350 боєголовок.
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Пентагон на невизначений термін відклав випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, заплановані на цьому тижні, щоб уникнути подальшого загострення відносин з КНР. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела в адміністрації США
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