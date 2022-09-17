Юний музикант - сором'язливий і боїться сцени та глядачів, але бореться зі страхами заради великої мети.

Великі вчинки маленьких героїв. У Чернівцях 12-річний Сашко Костецький грає на гітарі і співає українські пісні. А перехожі за його щемливе виконання донатять на українську армію. Сашкові вже вдалося зібрати понад 21 тисячу гривень на потреби воїнам, крім того, подарував їм власний квадрокоптер. З маленьким героєм, який має велике серце поспілкувалася Ольга Лучек.

Знайомтеся - це 12-річний Сашко. Хлопець з села Драчинців, що за 35 кілометрів від Чернівців. Нині - волонтер. Майже щодня їздить до міста. Там співає та грає на вулиці, аби зібрати кошти для бійців. Вже наспівав на 21 тисячу гривень. Крім того, разом зі своїм меншим братом передають воїнам і квадрокоптер. У волонтерському штабі маленьких героїв зустрічають оплесками.

Відкривай, Сашко, скажи мені, будь ласка, скільки тут? - 21 тис 481 гривня 90 копійок. Хочемо, щоб зробили все,що потрібно військовим, щоб перемогли.

Своїм вчинком хлопці розчулили чи не усіх дорослих.

Жанна Король, волонтерка:

Це зовсім інше покоління. Це покоління, для яких не буде двозначностей, як було колись для нас, це - покоління для яких "мижебраття" вже не буде існувати. Це – покоління, для яких какая разніца теж не буде існувати.

Місію виконано. Здавалося б, на цьому все. Та Сашко замість повернутися додому, вирушає зі своєю гітарою далі збирати кошти.

Сашко з мамою, бабусею та братом прямують до вулиці Кобилянської.

Виступ цих двох хлопчаків настільки зворушливий, що перехожі не стримують емоцій та сліз.

Любов, жителька Чернівців:

Сподобалося як хлопець виконує, сподобався його репертуар, сподобалося те, що він наважився у свої молоді юні роки на цей вчинок.

Постійно підтримує Сашка і менший брат. І хоч йому лише 4, він сміливо підспівує Сашкові. Своїми синами пишається і мама.

Ольга, мама волонтера:

Він питався у нас як ми на це зреагуємо, звичайно, ми його підтримали в цьому. І пішли попробували і Слава Богу люди зреагували дуже добре.

Сашко не приховує, довго думав над тим, як саме може допомогти військовим. Згодилися кілька років занять вокалом та гри на гітарі у музичній школі. Вирішив, що завдяки цим умінням зможе виступати перед публікою, а зароблені гроші віддаватиме на фронт.

Олександр, волонтер:

Хотів допомогти, щоб ми перемогли і все було добре. Так захотілося.

Сам підібрав собі і репертуар.

Олександр, волонтер:

"Шум", "На твоїх джинсах", "Заспіваймо пісню за Україну", "Україна - це ти". Бо мені наша мова подобається, я тут виріс і живу.

Юний музикант - сором'язливий і боїться сцени та глядачів, але бореться зі страхами заради великої мети. Та й з такою підтримкою почуває себе впевненіше. Весь свій вільний час брати присвячують репетиціям і складають плани. Та поки у хлопців - єдине бажання...

Йордан, волонтер: