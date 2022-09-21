Російські війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Наразі відомо про 5 прильотів ракет в три райони обласного центру. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста.

Відомо про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний.

Руйнувань зазнали не лише обʼєкти інфраструктури, а ще й приватні будинки, повідомив секретар Запорізької облради Анатолій Куртєв. Кількість ушкоджених та зруйнованих будівель встановлюється.

У Запоріжжі тривають відновлювальні роботи після масованого ракетного обстрілу 19 вересня, коли по місту влучили 12 ракет.