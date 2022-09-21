По Запоріжжю вдарили 5 ракет (фото) [ Редагувати ]
Російські війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Наразі відомо про 5 прильотів ракет в три райони обласного центру. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста.
Відомо про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний.
Руйнувань зазнали не лише обʼєкти інфраструктури, а ще й приватні будинки, повідомив секретар Запорізької облради Анатолій Куртєв. Кількість ушкоджених та зруйнованих будівель встановлюється.
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