Президент росії володимир путін не застосує ядерну зброю проти України, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він заявив в інтерв'ю BILD.

Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю.

Водночас ризики ядерної війни є, визнає Зеленський.

Ми не можемо зазирнути у голову цій людині, є ризики.

Однак світовій спільноті не варто піддаватися погрозам путіна.

Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси.

Нагадаємо, вранці 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, заявив, що підтримує псевдореферендуми на окупованих територіях. І пригрозив застосовувати ядерну зброю у разі загроз територіальній цілісності рф.