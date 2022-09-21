Я не вірю, що путін застосує ядерну зброю, світ не дозволить - Зеленський [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін не застосує ядерну зброю проти України, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він заявив в інтерв'ю BILD.
Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю.
Водночас ризики ядерної війни є, визнає Зеленський.
Ми не можемо зазирнути у голову цій людині, є ризики.
Однак світовій спільноті не варто піддаватися погрозам путіна.
Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси.
Нагадаємо, вранці 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, заявив, що підтримує псевдореферендуми на окупованих територіях. І пригрозив застосовувати ядерну зброю у разі загроз територіальній цілісності рф.
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