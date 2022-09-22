Медикам військові обіцяють, обов'язково долікуються, але вже після перемоги

Справжні дива на полі бою творять бойові медики. Та крім куль та осколків, ще одна загроза на фронті - інфекція. Умови, за яких доводиться рятувати поранених на полі бою підвищують ризик зараження крові. А неможливість лікувати хронічні недуги призводить до їхнього загострення. Бійців, які на лікуванні, відвідала Олена Мендалюк.

Михайло, військовослужбовець:

Виїхав з Іспанії 24 числа, як раз до Франції доїжджав, друг дзвонить, каже війна почалась. Все я машину оставив де зміг і волонтери, поляки помогли. Пересадили в Германії в Польщі.

І вже за кілька днів Михайло був у військкоматі в Україні. Бойовий досвід чоловік мав ще з 14 року. Цього разу свій бойовий шлях розпочав з Харківщини, потім із підрозділом боронив Донеччину.

Михайло, військовослужбовець:

У Донецькій області зараз ми під Нью-Йорком, ми знаходимось, там ну так относительно спокойно. Авдіївський напрямок. Харківський - це Ізюм і всі окружающі села.

І сьогодні був би разом із побратимами на полі бою, якби не проблеми із печінкою, зізнається військовий. Пів року життя у полях, фізична виснаженість та не можливість повною мірою виконувати приписи лікарів призвели до загострення хвороби.

Михайло, військовослужбовець:

На ізносах були. Харчування не підходяще і без медикаментів, стан погіршився настільки, що вже ускладнення пішли, що їжу не приймав організм. Гепатит свою роботу дєлає.

Михайла у важкому стані госпіталізували до Дніпра. Лікарі розповідають, таких, як цей військовий десятки - хто із загостренням хвороб, а хто із зараженням крові потрапляє до лікарні.

Валентина, завідувачка відділення:

Человек, который раненный, осколочное ранение, попадает в сосуды, то это нужно быстро останавливать кровь. У них все руки сбиты от ранений, то естественно, они все инфицируются. Потому что там нужно все быстро, в раны попадает кровь и все виды инфекций которые могут быть. И простуды и пневмонии и ковид сейчас поднялся. Все ж общаются, от этого никуда.

Інфекції - ще одна небезпека, яка загрожує бійцям на передовій. Військових привозять з інфекційними захворюваннями - проявами гепатитів В та С та отруєннями.

Валентина, завідувачка відділення:

Берем их на лечение, потом выписываем на реабилитацию, кто-то рвется в бой, а в основном они все рвутся в бой. Никто не хочет ложиться на обследование. Когда уже выпишите, уже надо бежать, уже надо ехать.

Віталій, військовослужбовець:

Долг, всі ж хлопці там остались. Треба, ну а як. Там же хлопці все остались. Треба туди.

Медикам військові обіцяють, обов'язково долікуються, але вже після перемоги. Проте лікарі закликають хлопців не нехтувати своїм здоров'ям.